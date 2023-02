LA CONF’ Ou comment on est allé là-bas pour arriver ici ? Cirque alternatif | Spectacle survivant Espace de l’Étang bleu Paimpont, 7 octobre 2023 20:30, Paimpont.

https://www.la-loggia.net/saison-culturelle/la-conf/

LA CONF’

Ou comment on est allé là-bas pour arriver ici ?

COMPAGNIE LA SENSITIVE

Cirque alternatif | Spectacle survivant

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable

Le samedi 7 octobre à 20H30 Salle de l’Etang Bleu de Paimpont

Dès 10 ans • 7,10 et 13€ • 1h20

Organisé par l’association LA LOGGIA

Objet d’émancipation clownesque, une voix, une femme posée là et un cobaye sans mémoire, entreprennent de brosser le portrait de notre civilisation et d’accompagner l’émergence de mondes désirables, en gestation. Le constat est sans appel et les issues de secours illusoires ?

Une collapsologie que sonde cette conférence en offrant un regard émancipé du récit de l’Histoire de l’« Homme moderne ». Récit avec un grand H au masculin, au dominant, un H extractiviste des espaces et des existences. Drôle, vivante et décalée, la Conf’ appelle à affûter nos sensibilités, à cultiver nos désirs, à choisir ce que l’on souhaite voir pousser comme futurs sous nos pas pour ici et maintenant, ensemble, écrire la suite.

«Une proposition de clown intelligente, justement grinçante, férocement drôle, et qui laisse repartir ses spectateurs non seulement sur une bouffée de bonne humeur, mais avec un espoir gonflé d’une énergie joyeuse (…) en plus de toutes les larmes de rire qu’on a versé, La Conf’ est une belle réussite.” Matthieu Dochtermann toutelaculture.com

https://youtu.be/gl6VzsxYJ1M

Espace de l’Étang bleu Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine

