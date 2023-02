Festival Arrête ton Cirque Espace de l’Étang bleu Paimpont, 26 mai 2023 18:00, Paimpont.

4 jours de cirque contemporain, de spectacles d’art de rue, de marionnettes, de théâtre d’objets et de concerts. Alors plongeons dans l’émotion, l’absurde et le jouissif !

Rendez-vous les 26-27-28 et 29 mai 2023 à Paimpont pour la 8ème édition du festival ARRÊTE TON CIRQUE organisé par LA LOGGIA.

4 jours de cirque contemporain, de spectacles d’art de rue, de marionnettes, de théâtre d’objets et de concerts. Alors plongeons dans l’émotion, l’absurde et le jouissif ! Ouvrons, tous ensemble, les pistes de l’imaginaire et octroyons-nous un moment extraordinaire.

? LA PROGRAMMATION :

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR • COMPAGNIE LE DOUX SUPPLICE > Un spectacle de cirque à voir et à danser.

L’ÂNE ET LA CAROTTE • GALAPIAT CIRQUE – LUCHO SMIT > Cirque – « Une petite mise en abyme de l’humanité, du cirque et de son histoire ».

FOUTOIR CÉLESTE • CIRQUE EXALTÉ > Cirque – Fête Circassienne néo-païenne

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX et INFLUENCE • LES INVENDUS > Jonglage et mouvements jonglés

L’ASSOCIATION PLASTIQUE ET NATURE • COMPAGNIE MIC MAC > Portes ouvertes sur le processus d’anomolisation du canard en plastique de fête foraine en milieu humide.

ANJALOUSÍA • M.PILET et D.BARBA MORENO > Acro-danse & guitare flamenca

I KILLED THE MONSTER et L’AFFAIRE FINGER • RoiZIZO théâtre > Théâtre d’objets – Loufoquerie absurde | Polar farfelu et objets incongrus

POLI DÉGAINE • COMPAGNIE LA PENDUE > Manipulation insolente, libertaire, disjonctée et à gaine

DANS LA BRUME SAUVAGE DE LA FORÊT PERDUE • COMPAGNIE FLOU VARIABLE > Conte clownesque – Une traversée dans le pédiluve de la vie, avec ses claques d’écume et ses remous intérieurs.

? MAIS AUSSI : Cie Lophélia • Cie Puéril Péril • El Maout • Brazakuja • La Cosecha del barrio loco • La courte échelle • Soirée Vinyles • Ateliers • Emission de radio • Carrousel Farfelu • Sérigraphie • Jeux en bois …

? TEASER :

? TOUTES LES INFOS : https://arretetoncirque.fr/

? BILLETTERIE : https://subdomain-158295.placeminute.com/?_locale=fr

Avec le soutien de Brocéliande Communauté, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne et la commune de Paimpont.

Un immense merci à nos bénévoles fidèles et engagés depuis 10 ans, un immense merci à

nos partenaires publics et privés pour leur soutien et leur confiance.

Création affiche : Héol

Espace de l’Étang bleu Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont 35380 Paimpont Ille-et-Vilaine

vendredi 26 mai – 18h00 à 23h45

samedi 27 mai – 12h00 à 23h45

dimanche 28 mai – 12h00 à 23h45

lundi 29 mai – 12h00 à 20h30