Sortie de résidence – Cirque | DU BONHEUR EN BOITE – Cie Mesdemoiselles Espace de l’Étang bleu Paimpont Paimpont Dimanche 14 janvier, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-14 16:00

Fin : 2024-01-14 17:00

Un débordement de joie pour parer à l’excès d’amertume ambiante. Dimanche 14 janvier, 16h00 1

Du rythme, des sursauts, de la folie !

Un débordement de joie pour parer à l’excès d’amertume ambiante. Une introspection dans les profondeurs de la légèreté humaine, et féminine. Le cadre est posé par trois femmes, bien trempées et bien ancrées sur leurs deux jambes sur une même terre. Elles veulent en découdre avec le tableau noir à l’extérieur pour écouter ce qui vibre à l’intérieur. Ça rit dans leurs tripes et ça s’enjaille dans leurs cœurs. Rien n’est grave. Tout est potentiellement drôle. On frise le dérapage à chaque seconde.

Organisé par La Loggia

Espace de l’Étang bleu Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine