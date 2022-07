La Charsucrie de Micheline Bonbon Espace de l’étang bleu Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Dimanche 18 septembre, 16h00

Micheline se confie derrière sa baraque foraine. À travers ce personnage bonn’femme un tantinet maladroite mais entière, il est question d’humanité, de sensibilité, de tendresse. SOLO FORAIN. Dans le cadre de la 6ème édition du festival Art et Nature “FORÊTS” Une bête de foire, curieuse, aux papilles en ébullition, qui a des choses à dire, le désir de nous raconter, avec peu de mots, des bribes, comme des souvenirs, des images qui reviennent. Tout se bouscule un peu dans sa tête. Ses yeux en racontent plus que ses mots. À travers ce personnage peu ragoûtant de bonn’femme un tantinet maladroite mais entière, il est question d’humanité, de sensibilité, de tendresse. Bougonne, pas aimable et criarde sur ses bords émouvants, Micheline Bonbon se confie tout en préparant sa « charsucrie » derrière sa baraque foraine et son fourneau à roue. « Elles ont de la chance, les étoiles, elles font rien d’leur journée » Espace de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac 35380 Paimpont 35380 Paimpont Ille-et-Vilaine dimanche 18 septembre – 16h00 à 17h00

