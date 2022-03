10 ans de La Loggia – Préparez-vous à avoir des coups de cœur ! Espace de l’étang bleu, 8 avril 2022 19:00, Paimpont.

8 – 10 avril Sur place De 7 à 16 euros en fonction des spectacles et tarifs. Réservations conseillées. 0658182589, communication.laloggia@gmail.com, https://subdomain-158295.placeminute.com/?_locale=fr

La Loggia vous propose une programmation étonnante et détonante avec des spectacles variés, décalés.

Les 8, 9 et 10 avril 2022, La Loggia vous propose une programmation étonnante et détonante avec des spectacles variés, décalés, des concerts pour guincher, une représentation très spéciale avec des habitants, une exposition sous chapiteau, une émission de radio en direct et autres petites surprises.

Avec au programme :

CIRQUE LA COMPAGNIE – Pandax • Un huis-clos tragi-comique sur-vitaminé.

CIRQUE INEXTREMISTE – Damoclès • Un spectacle dont vous êtes les artisans pour ne pas dire les héros !

CIRQUE INEXTREMISTE – Grand équilibre • Et si l’on vous proposait de devenir acrobates ?

CHICKEN STREET – Le magnifique bon à rien • Western spaghetti de poche.

ROIZIZO THÉÂTRE – Clémence de Clamard • Clown, passeur, guide ou fou lunaire.

DEADWOOD • Electro blues.

PAS D’NOM PAS D’MAISON • Chants et musique tsiganes et d’Europe de l’Est.

DJ WONDERBRAZ • Morceaux électro-exotiques.

Nous organisons également des ateliers en amont du week-end, n’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet.

Ne loupez pas le coche, venez nous rejoindre dans notre festoch pour nous retrouver autour d’une super bamboche !

Lien Teaser :

Espace de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac 35380 Paimpont 35380 Paimpont Ille-et-Vilaine

vendredi 8 avril – 19h00 à 23h30

samedi 9 avril – 14h00 à 23h30

dimanche 10 avril – 14h00 à 23h30