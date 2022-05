CONCERT LAWENA de Brocéliande- harpe celtique & chants traditionnels Abbaye de Paimpont, 16 août 2019 20:30, Paimpont.

Vendredi 16 août 2019, 20h30 Sur place Plein tarif 10E/étudiants 5E/Gratuit enfants http://Lawena-harp-76.webself.net, lawena.harp@gmail.com

Lawena joue et chante des airs et chansons traditionnelles irlandaises,bretonnes,médiévales et folk…Une bolée d’Eire pure!

Lawena vit à Brocéliande,chante depuis son enfance et joue de la harpe celtique depuis plus de 20 ans.Elle a crée le groupe de musique irlandaise”(des)Lyres des Landes”avec Christophe GUILLEMOT,commencé les concerts et enregistré en 1999,puis a continué en solo depuis 2009.

Elle a séjouné en Irlande,joué aux Cliffs of Moher et dans les pubs,entre 2010 et 2016,a fait de nombreux concerts et enregistré plusieurs albums dont “Far away beyond the sea”,”Lawena Trio”,”Spring”2 CD & songbook,”Lyra delYs medieval music”,et continue d’évoluer…Une bolée d’Eire pure à elle seule!

Abbaye de Paimpont Paimpont 35380 Paimpont Ille-et-Vilaine

vendredi 16 août 2019 – 20h30 à 21h30