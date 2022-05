Christophe GUILLEMOT harpe celtique à l’Abbaye de PAIMPONT Abbaye de Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Christophe GUILLEMOT harpe celtique à l’Abbaye de PAIMPONT Abbaye de Paimpont, 19 août 2019 20:30, Paimpont. Lundi 19 août 2019, 20h30 Sur place 10E/5E/Gratuit enfants 0983745801 Christophe Guillemot a fabriqué sa harpe,il a 40 ans de pratique et a une extraordianire dextérité dans le style irlandais mêlé à d’autres couleurs…à découvrir absolument! Christophe GUILLEMOT a commencé la harpe à l’âge de 8 ans au conservatoire de Rennes,puis s’est mis à la guitare blues,plus tard au violon irlandais avant de revenir à son instrument d’origine qu’il a lui-même fabriqué et qui sonne à merveille!Son style s’est enrichi au cours de ses 40 ans de pratique,c’est un musicien épanoui et assez mûr pour vous le faire partager… Abbaye de Paimpont Paimpont 35380 Paimpont Ille-et-Vilaine lundi 19 août 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Autres Lieu Abbaye de Paimpont Adresse Paimpont Ville Paimpont lieuville Abbaye de Paimpont Paimpont Departement Ille-et-Vilaine

Abbaye de Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpont/

Christophe GUILLEMOT harpe celtique à l’Abbaye de PAIMPONT Abbaye de Paimpont 2019-08-19 was last modified: by Christophe GUILLEMOT harpe celtique à l’Abbaye de PAIMPONT Abbaye de Paimpont Abbaye de Paimpont 19 août 2019 20:30 Abbaye de Paimpont Paimpont Paimpont

Paimpont Ille-et-Vilaine