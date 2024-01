2ème Salon de l’Oracle et du Tarot Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont, dimanche 10 mars 2024.

2ème Salon de l’Oracle et du Tarot Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:30:00

L’association l’Etoile de Brocéliande organise le Deuxième Salon de l’Oracle et du Tarot les 9 et 10 mars à la salle de l’Étang Bleu à Paimpont, et vous invite à venir découvrir cet univers magique !

Au programme : rencontre avec des auteurs et des artistes de renom, marché fantastique, conférences et spectacles, tatouages.

Entrée libre de 10h à 18h30.

Plus d’infos sur www.letoiledebroceliande.com

Facebook : l’Étoile de Brocéliande

Instagram : @l_etoile_de_broceliande

.

Rue du Chevalier Lancelot du Lac Espace de l’Etang Bleu

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne



L’événement 2ème Salon de l’Oracle et du Tarot Paimpont a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme de Brocéliande