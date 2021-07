Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Paimpol remet le son Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol Le Festival du Chant de Marin est reporté à 2023, mais en attendant des jours meilleurs, Paimpol remet le son… Ce 14 août, un condensé du festival, réunissant sur le port chants de marin, musiques de Bretagne et du monde, avec la goélette De Gallant et le port en toile de fond. Ce ne sera pas le Festival du Chant de Marin, mais cela en aura comme un léger parfum… contact@paimpol-festival.bzh +33 2 96 55 12 77 http://www.paimpol-festival.bzh/index.php/fr/ Le Festival du Chant de Marin est reporté à 2023, mais en attendant des jours meilleurs, Paimpol remet le son… Ce 14 août, un condensé du festival, réunissant sur le port chants de marin, musiques de Bretagne et du monde, avec la goélette De Gallant et le port en toile de fond. Ce ne sera pas le Festival du Chant de Marin, mais cela en aura comme un léger parfum… dernière mise à jour : 2021-07-06 par

