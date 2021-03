Une Youth Bank pour relancer les échanges avec l’Irlande Paimpol, 24 mars 2021 14:00-24 mars 2021 16:00, Paimpol.

https://us04web.zoom.us/j/75794605903?pwd=bzdXNUZxdDlrNEF6RGRDYjFGbHRnZz09

Un café numérique sera d’abord l’occasion de présenter le modèle irlandais des Youth Banks et de réfléchir à des opportunités d’expérimentation, à travers un ouvrage qui s’y rattache.

Brexit oblige, les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l’Eurozone. Un changement qui pourrait renouer et relancer les échanges humains avec le pays du trèfle.

La mer, source d’innovation peut-elle redonner un nouvel élan dans les relations entre tigres celtiques jusqu’à Dublin ? Les huîtres Paimpolaises consommées depuis les Romains ont poussé des ostréiculteurs à partir tenter leur chance en Irlande. En s’associant à des courtiers en coquillages, certains ont racheté des petites exploitations et fondé Sofi Shellfish, la société franco-irlandaise. Si ces coquillages si convoités ont trouvé un eldorado irlandais, cela peut encourager demain la jeunesse audacieuse à ouvrir la porte du monde.

Le rôle d’incubateur et de carrefour de la Manche et de l’Arc Atlantique ont fortement inspiré Victor Hugo en exil dans les îles anglo-normandes. Dans son œuvre : les Travailleurs de la Mer, l’écrivain imagine la figure d’un roi Auxcrinier de l’Océan qui refuse le droit d’entrée à l’or et à l’argent sans son autorisation : la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l’inépuisable coffre-fort.

Depuis deux mois, une campagne du Quai d’Orsay porte l’ambition de faire de la France le « voisin le plus proche » de l’Irlande. Son slogan en anglais: « France, your closest EU neighbour » a conduit son ministre, Jean Yves LE DRIAN à publier une tribune dans les colonnes du Irish Times pour encourager ce rapprochement : https://www.diplomatie.gouv.fr/en/our-ministers/jean-yves-le-drian/press/article/op-ed-jean-yves-le-drian-irish-times-france-your-closest-eu-neighbour-2-jan

Dans ce contexte, Paimpol peut-elle constituer une porte d’entrée dans ce nouveau partenariat irlandais avec l’île d’Emeraude ? Une telle odyssée renouerait avec l’esprit bâtisseur des échanges maritimes avec l’Europe du nord initiés jusqu’en Norvège et en Islande. Sans oublier, la contribution des réseaux Costarmoricains, dans l’ombre de Jean Monnet, pour créer la «Free French Banking» avec René Pleven et le général de Gaulle, très conscient de ses origines irlandaises…

Mais qu’est ce qu’une Youth Bank ? L’idée est née dans l’île d’Emeraude, en Irlande dans les années 90. Cinq organisations en charge de l’expression citoyenne des jeunes (dont le Youth Council et la National Youth Agency notamment) s’unissent et collectent des fonds, à hauteur d’un million de livres, pour financer des projets portés par les jeunes, avec une vocation citoyenne. Les aides qu’elles peuvent apporter vont de 250 à 25 000 livres selon l’intérêt et l’ampleur des projets. Les Youth Banks sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent cependant venir en appui.

Officieusement, le dispositif a permis de réconcilier des catholiques et des protestants, en mobilisant des acteurs Jeunesse. Une contribution citoyenne souvent oubliée dans le processus de paix de 1998 qui a mis fin au conflit nord-irlandais : à travers l’accord du Vendredi saint.

