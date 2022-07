PAIMPOL Jazz Camp 2022

PAIMPOL Jazz Camp 2022, 1 août 2022, . PAIMPOL Jazz Camp 2022



2022-08-01 – 2022-08-05 De Cuba, des Antilles, de New York ou encore de Marseille, cinq jazzmen ont posés leurs valises à Paimpol. Venez découvrir, vous initier ou vous perfectionner à travers le stage de cinq jours aux côtés des artistes ! De Cuba, des Antilles, de New York ou encore de Marseille, cinq jazzmen ont posés leurs valises à Paimpol. Venez découvrir, vous initier ou vous perfectionner à travers le stage de cinq jours aux côtés des artistes ! dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville