Mini-raid 1 adulte/1 enfant Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Mini-raid 1 adulte/1 enfant, 26 mars 2023, Paimpol . Mini-raid 1 adulte/1 enfant Rue de Kerlégan Paimpol Côtes dArmor

2023-03-26 10:30:00 – 2023-03-26 12:00:00 Paimpol

Côtes dArmor . Mini-raid en binôme adulte/enfant : venez pratiquer des activités vélo, course à pied et kayak autour de l’étang de Poulafret. n.lechat@ville-paimpol.fr +33 6 70 00 58 49 Paimpol

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Rue de Kerlégan Paimpol Côtes dArmor Ville Paimpol Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Paimpol

Paimpol Paimpol Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol /

Mini-raid 1 adulte/1 enfant 2023-03-26 was last modified: by Mini-raid 1 adulte/1 enfant Paimpol 26 mars 2023 Côtes-d’Armor paimpol Rue de Kerlégan Paimpol Côtes dArmor

Paimpol Côtes dArmor