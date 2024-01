Stage de poterie – Enfants et adultes – Vacances de la Toussaint Atelier de poterie – La Sirène Paimpol, lundi 21 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-21 10:00:00

fin : 2024-10-25 12:30:00

Ce stage est animé par la céramiste Emilie Pedron. Nous accueillons les enfants (dès 5 ans) et les adultes pour un moment partagé à l’atelier. L’occasion idéale pour découvrir la terre et tous ses potentiels ! Durant ces 3 demi-journées les participants pourront laisser libre court à leur imagination ! Les 2 premières matinées sont dédiées au modelage, le vendredi après-midi au décor et à l’émaillage.

A bientôt!

Atelier de poterie – La Sirène 2 Rue Bécot

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne atelierterreenjeu@gmail.com



L’événement Stage de poterie – Enfants et adultes – Vacances de la Toussaint Paimpol a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol