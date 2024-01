Paimpol Comedy Club #2 Chez Marianne Paimpol, samedi 9 mars 2024.

Paimpol Comedy Club #2 Chez Marianne Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Le Comedy Club revient à Paimpol ! L’occasion rêvée de faire des blagues au micro devant un public en délire !

Que ça soit ton propre sketch ou celui d’une star de l’humour, en solo ou en duo (voir même trio, plus on est de fous, plus on rit !), l’important c’est de se marrer. La formation Cool and blue, originaire de Pordic et connue pour ses chansons swinguées, sera l’invitée pour animer le spectacle. Inscription dès 19h.

Chez Marianne 13 Rue de l’Église

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne



