INITIATION SELF DÉFENSE ET BODY KARATÉ Salle de la Corderie Paimbœuf, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Le CCAS de la ville de Paimboeuf propose pour la première fois une animation dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

En partenariat avec le Karaté Club de Paimbœuf, une initiation gratuite au self défense et au body karaté est proposée, destinée aux Paimblotines de plus de 18 ans.

Cette initiation répond à plusieurs objectifs :

– apprendre et comprendre les notions de base indispensables de la self-défense

– apprendre à réagir face à une agression : des techniques simples et efficaces seront abordées par les professeurs pour vous protéger et vous défendre

Avec deux intervenants : Daniel Augereau, quatrième Dan Taï-Jitsu self-défense et Laëtitia Gauguet, sixième Dan Karaté – double championne du monde et quintuple championne d’Europe.

14h – 15h30 : Self défense

Découverte des bonnes attitudes à adopter pour éviter l’agression et, en dernier recours, techniques simples et accessibles pour vous protéger et vous défendre.

Sportive confirmée, occasionnelle ou débutante, les cours sont adaptés à toutes.

15h45 à 16h45 : Body karaté

Le body karaté est surtout un sport ludique. Aucun prérequis en arts martiaux n’est demandé à l’entrée : accessible à tous et toutes. C’est un moyen original d’aborder la self-défense.

Pas de distinctions de niveaux, tout le monde fait les gestes en même temps, à son rythme.

Gratuit sur inscription au 02.40.27.50.50

.

Salle de la Corderie Allée des Tennis

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@paimboeuf.fr



