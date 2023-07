Skim School Tour : initiation à la pratique du skimboard et exposition « Respecte ta plage » Paillotte de Kairon Saint-Pair-sur-Mer, 12 juillet 2023, Saint-Pair-sur-Mer.

Saint-Pair-sur-Mer,Manche

Cette pratique encadrée par une équipe d’animateurs sportifs professionnels procurera à coup sûr des sensations fortes de glisse aux amateurs de surf comme aux non-initiés.

Parallèlement, l’exposition permet d’en connaître davantage sur notre environnement maritime.

Ouverte à tous et toutes à partir de 8 ans..

2023-07-12 11:00:00 fin : 2023-07-12 18:00:00. .

Paillotte de Kairon

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie



Supervised by a team of professional sports instructors, it’s sure to provide a thrilling ride for surf enthusiasts and non-surfers alike.

At the same time, the exhibition provides an opportunity to learn more about our maritime environment.

Open to everyone aged 8 and over.

Esta actividad, supervisada por un equipo de monitores deportivos profesionales, garantiza emociones fuertes tanto a los aficionados al surf como a los principiantes.

Al mismo tiempo, la exposición ofrece la oportunidad de conocer mejor nuestro entorno marítimo.

Abierto a partir de 8 años.

Diese von einem Team professioneller Sportanimateure betreute Praxis wird sowohl Surfbegeisterten als auch Nicht-Surfbegeisterten mit Sicherheit den Nervenkitzel des Gleitens vermitteln.

Gleichzeitig bietet die Ausstellung die Möglichkeit, mehr über unsere maritime Umwelt zu erfahren.

Die Ausstellung ist für alle ab 8 Jahren zugänglich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche