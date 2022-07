Paillote voyageuse Square Pilotière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Concert.Les Jean’s d’la rue et Karine (Chanson). Bar et restauration sur place Organisée par l’Accoord Pilotière. Square Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr

