Nantes

Paillote voyageuse Maison de quartier de Doulon, 19 juillet 2022, Nantes. 2022-07-19

Horaire : 18:00 22:00

Gratuit : oui Concert familiale.La guinguette des loupiotsBar et restauration sur place Organisée par l’Accoord Doulon. Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier de Doulon Adresse 1 Rue de la Basse Chénaie Ville Nantes lieuville Maison de quartier de Doulon Nantes Departement Loire-Atlantique

