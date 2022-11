Paillettes au couvent – WeFrac 2022 Amiens, 19 novembre 2022, Amiens.

Paillettes au couvent – WeFrac 2022

45 Rue Pointin Amiens Somme

2022-11-19 – 2022-11-19

Amiens

Somme

0 0 À la veille de leurs 40 ans, les Frac vous offrent un week-end ! Forts du succès incontesté depuis plusieurs années, les Frac et les journées du Patrimoine feront causes communes. Normal : avec une collection patiemment construite au fil des ans, l’une des plus importantes et diverses d’Europe, notre patrimoine d’art contemporain ne peut laisser indifférent. Encore faut-il le découvrir. Cette démarche vers l’art contemporain n’est pas une évidence. C’est pourquoi les équipes des 22 Frac mobilisent les médiatrices et médiateurs, les artistes, les partenaires, le temps d’un exceptionnel Week-end les 19 et 20 novembre.

Depuis plusieurs années, les mouvements féministes, les questions de genre et les pratiques liées aux tatouages ont mis en avant de nouveaux liens entre dessin contemporain et liberté d’expression.

En se mettant à l’écoute des créateur·rice·s et des militant·es de notre temps, le Frac Picardie propose un week-end d’échanges, de débats et de rencontres artistiques destiné aux adolescent·e·s pour questionner nos manières de faire corps collectivement.

Pour nourrir nos discussions durant tout le week-end, une présentation exceptionnelle d’œuvres de la collection du Frac Picardie et de jeunes artistes sera proposée, avec notamment Céline Tuloup, Dominique De Beir, Marlene Dumas et Frédéric Bruly Bouabré.

PROGRAMME LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 DE 14H À 21H

15h & 16h

Visite des coulisses et découverte de la collection

sur réservation 15 personnes ; durée 30 min

Venez découvrir l’envers du décor !

Le Frac Picardie vous ouvre les portes des réserves où vous découvrirez la collection de dessins contemporains du Frac.

15h30

Bashing, atelier de broderie d’insultes

Atelier de pratique artistique avec l’artiste Céline Tuloup

sur réservation 12 personnes ; durée 1h30

À partir de son œuvre Bashing, l’artiste Céline Tuloup vous propose un atelier autour de l’usage de l’insulte et de la violence des mots. Chaque participant.e sera invité.e à s’approprier une insulte en la brodant sur un tee-shirt et à la détourner en l’associant à des patchs brodés en lien avec la culture populaire et les stéréotypes de genre.

17h

Tea time : rendre un visage aux oubliées, illustrer les corps cachés

Venez prendre le thé avec les membres de Maison Cormeille dans l’atelier du Frac Picardie. Nous échangerons autour des femmes oubliées de l’histoire. Elles vous présenteront aussi leurs dessins qui luttent contre cette invisibilisation !

18h30

Invité·e mystère

Auditorium de l’Orchestre de Picardie au 45 rue Pointin à Amiens. Discussion suivie d’un apéritif.

PROGRAMME DIMANCHE 20 NOVEMBRE DE 14H A 18H

15h & 16h

Visite des coulisses et découverte de la collection

sur réservation 15 personnes ; durée 30 min

Venez découvrir l’envers du décor !

Le Frac Picardie vous ouvre les portes des réserves où vous découvrirez la collection de dessins contemporains du Frac.

15h30

Atelier de pratique artistique avec l’artiste Yamina Belhadj Adda

sur réservation 12 personnes ; durée 1h30 ; dès 15 ans

L’artiste Yamina Belhadj Adda propose, à partir de ses recherches sur les pratiques autour du henné et des regards portés sur les femmes, un atelier de pratique artistique où le dessin se mêle à une réflexion féministe.

17h

Tea time : dessiner nos corps, décrire nos luttes

Venez prendre le thé avec Jeanne Barnicaud, historienne spécialiste des tatouages chez les femmes, dans l’atelier du Frac Picardie. Un temps privilégié pour échanger sur l’évolution des pratiques et de nos imaginaires !

Amiens

