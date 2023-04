Jouons chez Raymond Île de Raymond Sud, 27 août 2023, Paillet.

Corentin Sauvaget vous invite ce dimanche d’août pour un jeu de piste naturaliste à faire avec toute la famille !.

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 12:00:00. EUR.

Île de Raymond Sud

Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Corentin Sauvaget invites you this Sunday in August for a naturalist treasure hunt to do with the whole family!

Corentin Sauvaget le invita este domingo de agosto a una búsqueda del tesoro naturalista con toda la familia

Corentin Sauvaget lädt Sie an diesem Sonntag im August zu einer naturkundlichen Schnitzeljagd ein, die Sie mit der ganzen Familie machen können!

Mise à jour le 2023-03-07 par OT Cadillac-Podensac