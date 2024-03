PAILHÈS EN VERT Pailhès, samedi 27 avril 2024.

PAILHÈS EN VERT Pailhès Hérault

Sur la place des Cévennes, est organisé un marché de producteurs locaux. Marché aux fleurs, plantes, arbres et plants- Atelier jardinage Marché Bio de produits du terroir, artisanat Plantes aromatiques et comestibles Animations enfants et jeu gonflable Tombola au profit des enfants de l’école Buvette et restauration sur place Entrée libre et gratuite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Pailhès 34490 Hérault Occitanie mapailhes@wanadoo.fr

