PAILHÈS EN VERT, 29 avril 2023, Pailhès Pailhès.

PAILHÈS EN VERT

Pailhès Hérault

2023-04-29 – 2023-04-29

Pailhès

Hérault

Pailhès

Fête du jardin et de la nature – Marché aux fleurs, plantes, arbres et plants- Atelier jardinage – Marché Bio de produits du terroir, artisanat – Plantes aromatiques et comestibles – Animations enfants et jeu gonflable – Tombola au profit des enfants de l’école – Buvette et restauration sur place – Entrée libre et gratuite.

Fête du jardin et de la nature – Marché aux fleurs, plantes, arbres et plants- Atelier jardinage – Marché Bio de produits du terroir, artisanat – Plantes aromatiques et comestibles – Animations enfants et jeu gonflable – Tombola au profit des enfants de l’école – Buvette et restauration sur place – Entrée libre et gratuite.

mapailhes@wanadoo.fr +33 4 67 36 31 13

Pailhès

dernière mise à jour : 2023-03-06 par