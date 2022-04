PAILHÈS EN VERT “LA FÊTE DU JARDIN ET DE LA NATURE” Pailhès, 30 avril 2022, Pailhès.

PAILHÈS EN VERT “LA FÊTE DU JARDIN ET DE LA NATURE” Pailhès

2022-04-30 – 2022-04-30

Pailhès Hérault Pailhès

Marché aux fleurs, plantes, arbres et plants – Atelier jardinage – Marché bio et produits du terroir, artisanat – Plantes aromatiques et comestibles – Animation enfants- Tombola au profit des enfants de l’école – Buvette et restauration sur place – Entrée libre et gratuite.

+33 4 67 36 31 13

Pailhès

