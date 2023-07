Ouverture de la Pagode Laotienne Wat Lao Bouddhaviharn Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Ouverture de la Pagode Laotienne Wat Lao Bouddhaviharn Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Ouverture de la Pagode Laotienne Wat Lao Bouddhaviharn 16 et 17 septembre Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn Le temple bouddhiste du boulevard de Strasbourg à Roubaix est édifié en 2016 mais n’est pas encore complètement achevé. C’est dans les quartiers nord de Roubaix, à l’Hommelet, que se situe la plus grande pagode laotienne de la ville. Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn 214 boulevard de Strasbourg – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Inaugurée en 2014, la pagode Wat Lao Bouddhaviharn a été construite selon l’architecture traditionnelle des temples du Laos. Métro ligne 2, arrêt Eurotéléport puis bus ligne 15 en direction de Risquons Tout (Tourcoing), arrêt La Vigne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Pagode laotienne Wat Lao Bouddhaviharn © R. Ganserlat

