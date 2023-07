Parcours commentée sur les traces des Normant Pagode de l’Hôtel de ville Romorantin-Lanthenay Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Romorantin-Lanthenay Parcours commentée sur les traces des Normant Pagode de l’Hôtel de ville Romorantin-Lanthenay, 16 septembre 2023, Romorantin-Lanthenay. Parcours commentée sur les traces des Normant Samedi 16 septembre, 10h30 Pagode de l’Hôtel de ville Le musée de Sologne propose un parcours commenté de la Pagode à la porte des béliers en passant par l’Hôtel de Ville et le square. Cette visite gratuite de 30 à 40 minutes, permettra d’aborder les 169 ans d’histoire des Normant à Romorantin. Pagode de l’Hôtel de ville Faubourg Saint-Roch 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 95 33 66 http://www.museedesologne.com Bâtiments ayant été construits par la famille Normant, des drapiers industriels de 1800 à 1969 à Romorantin. Parking du mail des platanes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

