La Scène, le jeudi 28 avril à 20:30

Núcleo Pagode vous donne une nouvelle fois rendez-vous le jeudi 28 avril à La Scène (270 rue Famille Laurens, 13854 ZI Aix Les Milles) Le principe ne change pas ! Tu ramènes tes fesses, ta joie, ta bonne humeur, et tu viens chanter et danser avec nous le tout dans une ambiance 100% brésilienne. Le pagode c’est quoi ? C’est une session musicale libre, comme un bœuf, une jam… En mode roda, où tout le monde peut jouer, chanter, festoyer, et où on parcourt le répertoire merveilleux des musiques populaires brésiliennes, gorgées de plaisir, d’espoir, de saudade et d’histoires de vie. Entrée gratuite en mode After Work avec possibilité de boire et manger sur place (bar, restaurant, tapas) ⚠️ Si vous souhaitez une table, pensez à réserver au 0442209090.

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



