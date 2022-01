Pagnol ou la vie et l’œuvre de Marcel Allauch, 5 février 2022, Allauch.

Pagnol ou la vie et l’œuvre de Marcel Allauch

2022-02-05 – 2022-02-05 20:30:00 20:30:00

Allauch Bouches-du-Rhône

Pagnol est intemporel.

S’imprégner de ses mots, de son écriture c’est se créer un flot d’images dans son imaginaire.

Du théâtre qui l’a révélé au grand public au cinéma parlant, vous allez plonger en toute intimité dans son enfance qui l’a tant inspiré. Il fût en France l’un des pionniers du cinéma parlant mais aussi l’un des plus critiqués. Ses anecdotes les plus insolites, ses amours mémorables avec les femmes de sa vie, les drames inconsolables et les amitiés inoubliables avec ses comédiens de génie dont vous retrouverez les plus belles scènes.

Compagnie du Schpountz

Ecrit, mis en scène et interprété par Marco Paolo.

C’est la dernière création de Marco Paolo. Un seul en scène arrivé à Paris en 1922, voici l’histoire et la naissance des œuvres de l’un des plus grands auteurs-écrivains-cinéastes du XXème siècle.

Allauch

