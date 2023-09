MEURTHE-ET-MOSELLE Pagney-derrière-Barine ( TOUL) Pagney-derrière Barine Pagney-derrière-Barine Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

PAGNEY DERRIERE BARINE MEURTHE-ET-MOSELLE Pagney-derrière-Barine ( TOUL) Pagney-derrière Barine Pagney-derrière-Barine, 18 novembre 2023, Pagney-derrière-Barine. MEURTHE-ET-MOSELLE Pagney-derrière-Barine ( TOUL) Samedi 18 novembre, 20h30 Pagney-derrière Barine Pagney-derrière Barine 343 Rue Régina Kricq, Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, PAGNEY DERRIERE BARINE Autres Lieu Pagney-derrière Barine Adresse 343 Rue Régina Kricq, Ville Pagney-derrière-Barine Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Pagney-derrière Barine Pagney-derrière-Barine latitude longitude 48.693233;5.842234

Pagney-derrière Barine Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pagney-derriere-barine/