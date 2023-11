Amarok Chez Paulette, 18 novembre 2023, PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE.

Amarok Chez Paulette. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

AMAROK est un groupe polonais de plus de 20 ans d’existence.Mené par le multi-instrumentiste Michal Wojtas, il a sorti 6 albums studio et connu une notoriété grandissante avec « Hunt » parû en 2017, comprenant les participations au chant de Mariusz Duda (Riverside) et Colin Bass (Camel). Ce passage Chez Paulette fait partie des nouvelles dates de leur tournée européenne débutée en janvier de cette année (Exclu française !). Au cours de celle-ci, Amarok fera la promotion de l’album « Hero », qui est sorti en novembre 2021 et a jusqu’à présent atteint plus de 1 500 000 flux sur Spotify !Cet album a défrayé la chronique et remporté un vif succès auprès des critiques et des amateurs de rock prog.« Hero » parle de l’avenir de notre planète qui se meurt. Même si le sujet est grave la musique et les textes sont plutôt optimistes. Rythmiques lourdes, sons parfois quelque peu techno, space rock, guitares floydiennes …. Il y a du Riverside, du Porcupine tree, du Pineapple Thief dans la musique du groupe qui développe aussi sa propre identité en utilisant notamment des instruments aussi variés qu’étonnant pour ce genre musical (piano droit, harmonium, thérémine, batterie électrique, gong, violoncelle, flûte, tambour sur cadre, djembé, percussions, …) “Extrêmement équilibrée et remplie de nostalgie “floydienne”, la musique d’Amarok emmène les auditeurs dans un voyage et un monde de sons, transcrits par de véritables “chamans musicaux” que sont sans aucun doute Michal et Marta Wojtas ».En 1ère partie : le groupe de rock progressif strasbourgeois Plus 33

Votre billet est ici

Chez Paulette PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE 343, rue Regina Kricq Meurthe-et-Moselle

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici