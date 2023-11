Gothminister + King Satan + Psycholies Chez Paulette, 10 novembre 2023, PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE.

Gothminister + King Satan + Psycholies Chez Paulette. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

Gothminister est un groupe de metal industriel / gothique norvégien formé en 1999 par Bjørn Alexander Brem. Le septième et dernier album en date « Pandemonium », sorti en octobre 2022 chez AFM Records, fait l’unanimité de la presse spécialisée et des fans de la première heure. A découvrir sans tarder en live au Backstage By The Mill à Paris le samedi 4 novembre 2023 et Chez Paulette près de Nancy le vendredi 10 novembre 2023. Gothminister Gothminister

Votre billet est ici

Chez Paulette PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE 343, rue Regina Kricq Meurthe-et-Moselle

25.3

EUR25.3.

Votre billet est ici