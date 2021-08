Arzens Arzens Arzens, Aude PAGES ET CÉPAGES – SALON DU LIVRE ET DU CRU MALEPÈRE Arzens Arzens Catégories d’évènement: Arzens

PAGES ET CÉPAGES – SALON DU LIVRE ET DU CRU MALEPÈRE Arzens, 5 septembre 2021, Arzens. PAGES ET CÉPAGES – SALON DU LIVRE ET DU CRU MALEPÈRE 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Arzens Aude Arzens Salon du livre et du cru Malepère : 80 exposants (auteurs, auteurs jeunesse, éditeurs).

Parmi les auteurs présents : Michèle Teysseyre (roman historique), Bernard-Roger Matthieu (roman policier), Jean-Yves Tournié, (roman) Patrice Teisseire-Dufour (poésie, et président du salon), Georges-Patrick Gleizes (roman, édité chez Calmann- Lévy)…

Parmi les éditeurs : Les Editions du Cabardès (Ventenac-Cabardès), Libre 2 lire (Aragon), Editions Arbre Monde (Villedaigne)… Le matin, ateliers gratuits, pour les plus de 8 ans (réservations au 06 08 90 34 44) :

– Reliure japonaise sur carnet, avec Catherine Robin.

– Ecriture journalistique avec Raphaëlle Poiraud (10h-12h pour les adultes, 10h30-12h pour les enfants). Cet atelier donnera même lieu à un concours. Le prix du meilleur article de presse sera décerné par un jury de professionnels et sera publié dans les titres du groupe La Dépêche (La Dépêche du Midi, Midi Libre et L’Indépendant). Un trophée sera également remis à son auteur vers 16h.

A 11h, vernissage de l’exposition des tableaux d’Eliette Chalet, visible au foyer municipal durant les Estivales de la Malepère, soit jusqu’au 19 septembre. A 15h, proclamation du 7e Prix « Feuilles de Malepère », doté d’oeuvres originales d’Eliette Chalet et de Ginès Aznar. +33 6 08 90 34 44 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

