PAGE BLANCHE Toulouse, 1 mars 2022, Toulouse.

PAGE BLANCHE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

2022-03-01 – 2022-03-02 THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne

Toulouse Haute-Garonne

5 EUR 5 6 Il était une fois une vieille dame, si vieille qu’elle est connue de tous. Vous la connaissez, vos parents, grands-parents la connaissent. Mais elle, elle ne se connaît plus, elle navigue dans l’épais brouillard de sa mémoire, cherche, trouve et perd, reconstitue le puzzle de son existence. Elle mène l’enquête et retricote le fil de son histoire.

Par la Compagnie Diagrhamm

Découvrez cette toute nouvelle création très prometteuse et retrouvez la comédienne Lucie Roth dans un registre jeune public !

À partir de 5 ans.

Il était une fois une vieille dame, si vieille qu’elle est connue de tous. Vous la connaissez, vos parents, grands-parents la connaissent. Mais elle, elle ne se connaît plus, elle navigue dans l’épais brouillard de sa mémoire, cherche, trouve et perd, reconstitue le puzzle de son existence. Elle mène l’enquête et retricote le fil de son histoire.

Par la Compagnie Diagrhamm

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-26 par