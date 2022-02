PAGAYONS EN SEVRE ET MAINE Château-Thébaud, 25 juin 2022, Château-Thébaud.

PAGAYONS EN SEVRE ET MAINE Château-Thébaud

2022-06-25 – 2022-06-26

Château-Thébaud Loire-Atlantique

Le CDCK 44, ce sont 16 clubs de canoë kayak répartis dans tout le département, 1200 licenciés.

La Loire Atlantique est représentée au plus haut niveau sportif, avec chaque année des

compétiteurs participant aux finales nationales et mondiales dans diverses disciplines (slalom, descente, course en ligne et kayak polo, etc…). La pratique du canoë kayak dans le département, c’est aussi un loisir

estival partagé en famille. Plusieurs points de location de canoë sont ouverts pendant la période d’été. Ils permettent à chacun de s’initier à cette pratique et également de découvrir le département sous un autre angle.

-Promotion du canoë-kayak:

Le « Pagayons en Sèvre et Maine » permet de promouvoir le canoë kayak. C’est l’occasion pour des novices de s’essayer pour la première fois à la randonnée nautique.

Les clubs du département mettent à disposition leur matériel : embarcations, gilets, pagaies

Les rivières : Un atout pour notre département ; c’est ce que démontre l’équipe du comité de pilotage en offrant 2 parcours typiques. Tout au long du parcours, diverses animations culturelles sont proposées. Nous présentons aux participants les talents locaux, en proposant aux artistes du terroir de s’exprimer sur les haltes.

Le samedi : Un parcours d’une douzaine de kilomètres est proposé entre Pont Caffino (Maisdon S/Sèvre) et Monnières. Des canoës et kayaks sont mis à disposition à Maisdon S/Sèvre sur le site du parc de Pont

Caffino. Dès ce point des moniteurs appartenant aux clubs du département conseilleront et aideront les novices.

-Le dimanche : Un parcours de même niveau, emmènera les pagayeurs de Monnières à Pont Caffino -Maisdon S/Sèvre

Randonnées culturelles et touristiques proposées en canoë Kayak le samedi de Pont Caffino à Maisdon et le dimanche de Monnières à Pont Caffino -Maisdon S/Sèvre

https://www.cdck44.com/

Château-Thébaud

