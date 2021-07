Magny-les-Hameaux Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux, Yvelines Paganini entre violon et guitare Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Musée national de Port-Royal des Champs, le samedi 18 septembre à 20:00

Paganini, virtuose incontesté du violon mais aussi de la guitare, a composé plus de 100 œuvres pour ces deux instruments. Le violon et la guitare y chantent. Le bel canto s’y déploie. Un moment d’élégance et de légèreté.

Entrée libre

Sonates pour violon et guitare de Paganini, interprétées par Patrick Bismuth et Caroline Delume
Musée national de Port-Royal des Champs
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:00:00

