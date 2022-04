PAF, LE MUR ! Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Les 7 & 8 mai, de 13h à 18h Les pétillants POTES AU FEU font le mur

et réalisent une Fresque Murale participative en céramique Rythmés par Baboche, en concert-répétition acoustique,

les artistes et les visiteurs plaquent les éclats de céramiques chaotiques aux murs Des formes, des histoires, des messages surgissent Un préau, marqué par des tags, inspire aux céramistes une réponse poétique et participative

…avec l’idée que les murs et qui les regarde méritent une expression artistique Faites le mur avec les PAFs ;-) QUOI – événement artistique céramique participatif PLEIN AIR tout public

OÙ – LIVERDUN – AIRE PIQUE NIQUE – angle rue de Quimper / chemin des Récompenses

QUAND – 7 & 8 MAI 2022

HORAIRES – 13h-18h entrée libre

QUI – www.potesaufeu.art & www.baboche.fr

06 20 09 86 36 Le trencadis est mode d’expression mosaïque à base d’éclats de céramique.

On le retrouve dans l’architecture moderniste catalane, chez Antoni Gaudí, ou encore chez Raymond Isidore dit Picassiette +33 6 20 09 86 36 http://www.potesaufeu.art/ (c) POTES AU FEU

