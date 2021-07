Paerish • Mascara en concert / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air!

• PÆRISH

«Paerish, c’est un quatuor parisien qui avait fait forte impression avec son premier long jeu fin 2016, Semi-Finalists. A l’époque, si l’album avait été produit maison, ils avaient déjà eu le nez creux en confiant le mastering au gourou de la scène shoegaze-grungy (mais pas que), Will Yip. Leur nouvel album «Fixed It All» va plus loin, et a mis les petits plats dans les grands puisque cette fois-ci direction les USA, Philadelphie plus précisément. Et puis, tant qu’à aller à Philly, autant se faire produire par le maître en la matière.» (Alternativnews)

• MASCARA

«En 2019, Mascara créa la surprise avec un premier EP éponyme. Quatre cris primitifs qui plantaient dignement le décor, et furent tout-à-fait suffisants pour se dire « Ok, il se passe quelque chose ». Alors qu’outre-Atlantique sévissait déjà une nouvelle vague de shoegaze au goût prononcé pour le grunge et le metal, la réponse française se faisait encore trop balbutiante et discrète. Peut-être même fut-elle inexistante. Jusqu’à maintenant.» (New Noise)

• DJ SET Teen Spirit

Situation sanitaire

Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci !

Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)



Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/922200715003698

