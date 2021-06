PAE Orléans / DRFiP 45 – E-commerce : ce qui change au 1er juillet 2021 Le lien de connexion vous sera communiqué une fois votre inscription formulée, 8 juin 2021-8 juin 2021, Orléans.

PAE Orléans / DRFiP 45 – E-commerce : ce qui change au 1er juillet 2021 ———————————————————————– L’Union européenne a édicté de nouvelles règles régissant le paiement et la perception de TVA en matière de commerce électronique afin de rétablir une concurrence équitable entre le commerce en ligne et le commerce de détail et améliorer la protection et l’information des consommateurs. Ces règles entreront en vigueur le 1er juillet 2021. **Ce webinaire, animé par la Douane et la DRFiP du Centre-Val de Loire et du Loiret, abordera ces nouvelles règles d’un point de vue fiscal et douanier.**

