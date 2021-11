Thionville Th'Pi - En ligne Moselle, Thionville PAE Nancy – Action à desination des start-ups du Thi’Pi Th’Pi – En ligne Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

PAE Nancy – Action à desination des start-ups du Thi’Pi Th’Pi – En ligne, 2 décembre 2021, Thionville. PAE Nancy – Action à desination des start-ups du Thi’Pi

Th’Pi – En ligne, le jeudi 2 décembre à 10:00

Programme: – Protection contre les contrefaçons, comment être protégé par la douane – Made in France : les réelles implications juridiques de cette notion – Gérer au mieux ses importations (logistique, droits et taxes) – Optimiser ses exportations (logistique, sourcing) – Comment présenter ses produits sur des salons hors Union Européenne ? Les objectifs: – Identifier vos interlocuteurs douaniers et ce qu’ils peuvent faire pour vous – Identifier vos potentielles problématiques douanières à venir et anticiper leurs solutions – Maîtriser toutes les facettes de votre projet Ouvert à tous – Gratuit

Sur inscription validée par le Th’Pi

Les services offerts par la douane Th’Pi – En ligne thionville Thionville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Th'Pi - En ligne Adresse thionville Ville Thionville lieuville Th'Pi - En ligne Thionville