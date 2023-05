Fête de la musique au Gouffre de Padirac Gouffre de Padirac, 23 juin 2023, Padirac.

Pour la fête de la musique 2023, le Gouffre de Padirac invite la chanteuse blues & soul Kaz Hawkins pour deux soirées-concerts inédites, les 23 et 24 juin.

La voix de Kaz Hawkins donnera des frissons au public dans les galeries du Gouffre accompagnée de la chorale Soulshine Voices avant de l’enthousiasmer dans le parc du site avec ses musiciens après un cocktail dinatoire.

Les spectateurs vivront ainsi un mariage unique entre la beauté naturelle du site et la musique de Kaz Hawkins, qui prendra dans cet espace hors du temps une dimension particulièrement profonde et spirituelle..

2023-06-23 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 80 EUR.

Gouffre de Padirac

Padirac 46500 Lot Occitanie



For the 2023 music festival, the Gouffre de Padirac invites blues and soul singer Kaz Hawkins for two new concert evenings on June 23 and 24.

Kaz Hawkins? voice will give the public a thrill in the galleries of the chasm accompanied by the Soulshine Voices choir before thrilling them in the park of the site with her musicians after a cocktail reception.

The audience will experience a unique marriage between the natural beauty of the site and the music of Kaz Hawkins, which will take on a particularly deep and spiritual dimension in this timeless space.

Para el festival de música de 2023, el Gouffre de Padirac invita al cantante de blues y soul Kaz Hawkins a dos nuevas veladas de conciertos los días 23 y 24 de junio.

La voz de Kaz Hawkins emocionará al público en las galerías de la sima acompañada por el coro Soulshine Voices antes de emocionarles en el parque del sitio con sus músicos tras un cóctel de recepción.

El público experimentará una combinación única de la belleza natural del lugar y la música de Kaz Hawkins, que adquirirá una dimensión particularmente profunda y espiritual en este espacio atemporal.

Für das Musikfest 2023 lädt der Gouffre de Padirac die Blues- & Soulsängerin Kaz Hawkins zu zwei ganz neuen Konzertabenden am 23. und 24. Juni ein.

Die Stimme von Kaz Hawkins wird dem Publikum in den Galerien des Gouffre in Begleitung des Chors Soulshine Voices eine Gänsehaut bescheren, bevor sie es im Park der Stätte mit ihren Musikern nach einem Cocktail-Dinner begeistern wird.

Die Zuschauer werden so eine einzigartige Verbindung zwischen der natürlichen Schönheit des Ortes und der Musik von Kaz Hawkins erleben, die in diesem zeitlosen Raum eine besonders tiefe und spirituelle Dimension erhält.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Vallée de la Dordogne