Chasse à l’oeuf à 103 mètres sous terre ! au Gouffre de Padirac Padirac Padirac Catégories d’Évènement: Lot

Padirac

Chasse à l’oeuf à 103 mètres sous terre ! au Gouffre de Padirac, 9 avril 2023, Padirac Padirac. Chasse à l’oeuf à 103 mètres sous terre ! au Gouffre de Padirac Gouffre de Padirac Padirac Lot

2023-04-09 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-09 18:00:00 18:00:00 Padirac

Lot Padirac . EUR Rendez-vous le 9 avril pour une chasse aux oeufs d’exception à 103 mètres sous terre ! Les chocolats de Pâques seront cachés quelque part sur le site.. A vous de les retrouver !

Réservez vos billets avant qu’il ne soit trop tard ! © Gouffre de Padirac

Padirac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Padirac Autres Lieu Padirac Adresse Gouffre de Padirac Padirac Lot Ville Padirac Padirac Departement Lot Tarif Lieu Ville Padirac

Padirac Padirac Padirac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/padirac padirac/

Chasse à l’oeuf à 103 mètres sous terre ! au Gouffre de Padirac 2023-04-09 was last modified: by Chasse à l’oeuf à 103 mètres sous terre ! au Gouffre de Padirac Padirac 9 avril 2023 Gouffre de Padirac Padirac Lot Lot Padirac

Padirac Padirac Lot