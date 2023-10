Halloween à Padiparc Padiparc Padirac, 21 octobre 2023, Padirac.

Padirac,Lot

Plongez dans l’obscurité ! Notre parc zoologique se transforme en un royaume hanté, où les serpents, les mygales, lézards et les autres deviennent les stars de la fête d’Halloween.

Visitez notre « Cimetière des reptiles » décoré spécialement pour l’occasion.

Bonbons et friandises : Délectez-vous de gourmandises effrayantes tout au long de la visite.

Assistez à des présentations spéciales sur les reptiles.

– 11h – Animation sur les mygales

– 14h – Nourrissage des tortues géantes africaines

– 15h30 – Nourrissage lézard ou serpent

De nombreux cadeaux pour les enfants – Repartez chacun avec un puzzle, un bracelet, un cahier de coloriage, un crayon et un tampon. (Sous réserve des disponibilités)

Les costumes effrayants sont les bienvenus !

Dernières entrées au parc à 17h..

Lundi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 6.5 EUR.

Padiparc Pech du Puits

Padirac 46500 Lot Occitanie



Dive into darkness! Our zoo is transformed into a haunted kingdom, where snakes, tarantulas, lizards and more become the stars of the Halloween party.

Visit our specially decorated « Reptile Cemetery ».

Sweets and treats: Enjoy spooktacular treats throughout your visit.

Attend special reptile presentations.

– 11 am – Animation on tarantulas

– 2pm – Feeding giant African tortoises

– 3.30pm – Feeding lizards or snakes

Lots of gifts for the kids? Each child will leave with a puzzle, a bracelet, a coloring book, a pencil and a stamp (subject to availability)

Scary costumes welcome!

Last admission to the park at 5 p.m.

¡Sumérjase en la oscuridad! Nuestro zoo se transforma en un reino encantado, donde serpientes, tarántulas, lagartos y demás se convierten en las estrellas de la fiesta de Halloween.

Visite nuestro « Cementerio de Reptiles » decorado especialmente para la ocasión.

Dulces y golosinas: Deléitese con espeluznantes golosinas durante toda la visita.

Asista a presentaciones especiales sobre reptiles.

– 11 h – Animación sobre tarántulas

– 14.00 h – Alimentación de tortugas africanas gigantes

– 15.30 h – Dar de comer a lagartos o serpientes

¿Muchos regalos para los niños? Cada niño se irá a casa con un puzzle, una pulsera, un libro para colorear, un lápiz y un sello (sujeto a disponibilidad)

Los disfraces terroríficos son bienvenidos

Última entrada al parque a las 17 h.

Tauchen Sie ein in die Dunkelheit! Unser Tierpark verwandelt sich in ein Spukreich, in dem Schlangen, Vogelspinnen, Eidechsen und Co. zu den Stars der Halloween-Party werden.

Besuchen Sie unseren eigens für diesen Anlass geschmückten « Reptilienfriedhof ».

Süßes oder Saures: Schwelgen Sie während des gesamten Besuchs in gruseligen Leckereien.

Nehmen Sie an speziellen Präsentationen über Reptilien teil.

– 11 Uhr – Animation über Vogelspinnen

– 14:00 Uhr – Fütterung der afrikanischen Riesenschildkröten

– 15:30 Uhr – Fütterung von Eidechse oder Schlange

Zahlreiche Geschenke für die Kinder ? Jedes Kind geht mit einem Puzzle, einem Armband, einem Malbuch, einem Bleistift und einem Stempel nach Hause (je nach Verfügbarkeit)

Gruselige Kostüme sind willkommen!

Letzter Einlass in den Park um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Vallée de la Dordogne