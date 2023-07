Nocturnes à Padiparc Padiparc Padirac, 16 juillet 2023, Padirac.

Padirac,Lot

A l’occasion des nocturnes, venez découvrir une autre facette du parc zoologique et observer le comportement des animaux de nuit, écouter les chauve-souris.

2023-07-16 20:00:00 fin : 2023-07-16 22:00:00. EUR.

Padiparc Pech du Puits

Padirac 46500 Lot Occitanie



Come and discover another facet of the zoological park during our nocturnal events, and observe the behaviour of animals at night, listen to the bats..

Venga a descubrir otra faceta del parque zoológico durante las visitas nocturnas y observe el comportamiento de los animales por la noche, escuche a los murciélagos, etc

Anlässlich der Nachtwanderungen können Sie eine andere Seite des Tierparks entdecken und das Verhalten der Tiere bei Nacht beobachten, den Fledermäusen zuhören

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Vallée de la Dordogne