Amnéville Moselle Amnéville C’est le grand retour de la soirée terrifiante “Paddock Horror Show”

Rendez-vous le 31 octobre dès 20h !

Au programme :

> Concert

> Animations

> Cocktails spéciaux

> Concours de déguisements

contact@lepaddock-amneville.com +33 7 89 07 79 07 http://www.lepaddockamneville.com/

