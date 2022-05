Paddle Yoga Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Paddle Yoga Biscarrosse 2022-07-06

2022-07-06 – 2022-07-06

Biscarrosse Landes EUR 25 25 Paddle Yoga sur le lac. Cette activité consiste à pratiquer le yoga sur une planche de stand up paddle au milieu d’un plan d’eau. Tous les mercredis et vendredis. Maximum 8 personnes.

Biscarrosse

