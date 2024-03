Paddle Trophy Base nautique des Grangettes Les Grangettes, vendredi 16 août 2024.

Dès 18h (inscription et essais dès 17h).

Organisé par la Base Nautique des Grangettes.

Un événement convivial, pour petits et grands, par équipe de 2 en stand up paddle. Une course spéciale enfant fera partie de la fête, le Kid Paddle Trophy à partir de 6 ans 5€ / enft. Venez profiter de cette soirée en tant que spectateur ou coureur !

Inscription sur place à partir de 17h. 10€ /équipe, réservation sur place indispensable.

Buvette et restauration sur place. .

Début : 2024-08-16 17:00:00

fin : 2024-08-16

Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac

Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté basenautiquedesgrangettes@gmail.com

