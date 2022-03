Paddle sur le Bassin Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Paddle sur le Bassin Andernos-les-Bains, 24 avril 2022, Andernos-les-Bains.

2022-04-24

Andernos-les-Bains Gironde EUR 25 25 Envie de profiter du calme du plan d’eau du bassin d’Arcachon? Rendez-vous plage du Bétey , côté port, pour une balade en paddle d’1 heure 30 avec Mickaël jusqu’au port ostréicole!

A partir de 12 ans. Mickael Nicolo

Plage du Bétey Avenue du Bétey Andernos-les-Bains

