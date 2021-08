Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Paddle Race Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Paddle Race Trégastel, 15 août 2021, Trégastel. Paddle Race 2021-08-15 – 2021-08-15

Trégastel Côtes d’Armor Entre amis ou en famille, venez participer à une course de Paddle ! +33 6 76 21 26 11 Entre amis ou en famille, venez participer à une course de Paddle ! dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Ville Trégastel lieuville 48.83342#-3.51555