Paddle le long des falaises de la Côte d’Albâtre Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer

Seine-Maritime

Paddle le long des falaises de la Côte d’Albâtre Hautot-sur-Mer, 1 avril 2022, Hautot-sur-Mer. Paddle le long des falaises de la Côte d’Albâtre Club et école de surf Surf’in Pourville 98 rue du Casino Hautot-sur-Mer

2022-04-01 – 2022-10-31 Club et école de surf Surf’in Pourville 98 rue du Casino

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime Hautot-sur-Mer Vous avez toujours rêvé de jouer au funambule sur la mer dans un environnement remarquable ? Surf’in Pourville a ce qu’il vous faut… Une balade en stand-up paddle le long des falaises de la Côte d’Albâtre ! Au cours de votre parcours, Vincent se fera un plaisir de vous faire découvrir ce milieu naturel exceptionnel si riche. Et avec un peu de chance, vous croiserez peut-être un phoque au cours de votre déambulation aquatique ! A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

surfinpourville@gmail.com +33 6 30 59 02 76 http://www.surfin-pourville.com/

Réservation obligatoire

Tarifs : 1 pers. 35€ / 3 pers. 95€ / 5 pers. 160€ / plus de 5, contacter Surf’in Pourville Sur réservation. Programmation sur demande, sous réserve de disponibilité. Club et école de surf Surf’in Pourville 98 rue du Casino Hautot-sur-Mer

