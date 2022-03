Paddle et yoga à Chausey Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

En famille ou entre amis, cette journée est l'occasion de (re)découvrir les plages magnifiques de Chausey. Au fil de l'eau sur votre paddle (matériel perso ou loué), profitez de la quiétude du lieu pour pratiquer une belle séance de yoga. Les encadrants, Aline et Kévin, se feront un plaisir de vous accompagner dans ses moments hors du temps. À partir de 18 ans.

contact@kiteparadise.fr +33 6 72 17 35 74

