Paddle et Paddle Step à Bédanne Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière

Paddle et Paddle Step à Bédanne Tourville-la-Rivière, 9 septembre 2022, Tourville-la-Rivière. Paddle et Paddle Step à Bédanne Base de loisirs de Bédanne 5 voie du Mesnil Tourville-la-Rivière

2022-09-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-09 20:00:00 20:00:00 Base de loisirs de Bédanne 5 voie du Mesnil

Tourville-la-Rivière Seine-Maritime Tourville-la-Rivière C’est vendredi, c’est la fin de semaine et vous voulez découvrir le paddle ou paddle step, mais vous n’avez jamais

osé vous lancer ? Venez découvrir le plan d’eau sécurisé de Bédanne, le temps d’une balade de détente, d’initiation ou sportive sur des supports ludiques qui vous permettront de concilier le sport et la nature en toute quiétude. Une

pratique encadrée pour découvrir l’histoire, la faune et la flore d’un site qui cache bien des surprises ! A partir de 12 ans – Durée : 1h30 à 2h

Sur réservation.

